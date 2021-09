Fussball-Kreisklasse A : SV Schwansen siegt im Verwaltungsmodus gegen die SG Eider – jetzt kommen die Topspiele

Nach vielen ausgelassenen Chancen in der ersten Hälfte ließ der SV Schwansen nach der Pause deutlich nach. Der Heimsieg über die abstiegsgefährdeten Gäste der SG Eider geriet aber nie in Gefahr.

Waabs | Der SV Schwansen hat die Pflichtaufgabe gegen die SG Eider mit 3:0 (2:0) erfolgreich hinter sich gebracht. So bleibt die Mannschaft von SVS-Trainer Andreas Obermüller in der Tabelle der Fußball-Kreisklasse A weiter in der Verfolgerrolle des noch verlustpunktfreien Spitzenreiters TuS Rotenhof II. Weiterlesen: SV Felm leistet Tabellenführer Barkelsby...

