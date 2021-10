Fussball-Kreisklasse A : SV Schwansen erobert vor 244 Zuschauern in Waabs die Tabellenführung vom TuS Rotenhof II

Es war ein vorgezogenes Endspiel im Kampf um den angepeilten Aufstieg in die Fußball-Kreisliga. Im Duell gegen den bisherigen Tabellenführer TuS Rotenhof gewannen die Hausherren mit 4:2. Jason Weigt traf doppelt.

Waabs | Andreas Obermüller, Coach des SV Schwansen in der Kreisklasse A Mitte-Nord, hielt Wort, in dem er im Spitzenspiel gegen den TuS Rotenhof II ankündigte, von der Einstellung her eine ganz andere Mannschaft auf den Platz stellen zu wollen als beim mäßigen 2:0 über Schlusslicht BTSV II. Co-Trainer Toni Fahn lobte, nachdem sich die Schwansener durch einen ...

