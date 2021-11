Fussball-Kreisklasse A : SV Schwansen erlebt große Gegenwehr vom FC Fockbek II – Michele Heidrich mit Viererpack

Die Gastgeber aus Fockbek hatten auch Spieler aus der Verbandsliga im Einsatz. Doch das Team von SVS-Trainer Andreas Obermüller erfüllte seine Pflicht mit dem 5:2-Sieg und bleibt dem TuS Rotenhof II auf den Fersen.

Fockbek | Der SV Schwansen ist und bleibt zum Siegen verdammt, will das Team von Trainer Andreas Obermüller in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Kreisliga schaffen. Das große Problem: Auch der TuS Rotenhof II will unbedingt aufsteigen und hat in den vergangenen Wochen, begünstigt durch einen Kunstrasenplatz, vorlegen können, während der SV Schwansen nur...

