Fussball-Kreisliga Nord : 0:7 – Ersatzgeschwächter SV Holtsee wird vom ESV II nach der Pause überrollt

Bereits am 2. Spieltag werden sich der SVH und die Eckernförder in der Liga wieder treffen. Das Testspiel war aber eher wenig aufschlussreich für die beiden Mannschaften. Der ESV II dominierte nach belieben.

Holtsee | Volle Bank gegen volles Verletztenlager hieß am Sonntagnachmittag in Holtsee. Was ein interessantes Testspiel zwischen den beiden Teams aus der Fußball-Kreisliga Nord hätte werden können, bot am Ende wenig Aufschluss über den wahren Leistungsstand der beiden Mannschaften. Bei den Holtseern fehlten einfach zu viele Leistungsträger, sodass die aufgebote...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.