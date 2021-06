Fussball-Kreispokal 2021/22 : Mehrere Favoriten-Duelle gleich in der ersten Hauptrunde

Die Vorrunde im Kreispokal Rendsburg-Eckernförde startet am 25. Juli. Drei Qualifikanten schaffen es in die Hauptrunde, die am 1. August ausgetragen wird. Der Eckernförder SV bekommt es mit dem MTSV Hohenwestedt zu tun.

Eckernförde | Der Fußball-Kreispokal Rendsburg-Eckernförde wurde ausgelost und direkt in der ersten Hauptrunde am 1. August kommt es zu einigen reizvollen Duellen potenzieller Titelanwärter. Bereits am 25. Juli ist die Vorrunde für die klassentieferen Vereine angesetzt.

