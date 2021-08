Fussball-Kreispokal : ESV und Gettorfer SC fliegen raus – Jubel in Fleckeby nach Sieg über Büdelsdorf

Wohl nie zuvor gab es so spannende Duelle mehrerer Top-Teams im Kreispokal schon in der ersten Hauptrunde. Mit dem Eckernförder SV verabschiedete sich der einzige Oberligist im Wettbewerb nach dem 2:3 in Hohenwestedt.

Fleckeby | Gleich mehrere Spiele standen in der ersten Hauptrunde des Fußball-Kreispokals Rendsburg-Eckernförde an, die durchaus auch das Finale hätten sein können. Direkte Favoritenduelle auf mehreren Plätzen sorgten am Sonntagnachmittag für große Spannung. Und natürlich wurde auch gejubelt. Besonders in Fleckeby, wo der Außenseiter aus der Verbandsliga den Büd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.