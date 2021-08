Fussball-Kreispokal : So wollen spärlich besetzte Osdorfer den amtierenden Pokalsieger vor Probleme stellen

Der Kreisligist empfängt Donnerstag Landesligist TuS Jevenstedt. OSV-Trainer Jörg Ahrends hadert mit der aktuellen Vorbereitung und großen Personalsorgen. Dennoch will er den TuS möglichst lange vor Probleme stellen.

Osdorf | Das wird eine richtig harte Nuss, aber mit dem richtigen Werkzeug, sind bekanntlich auch diese zu knacken. So geht Fußball-Kreisligist Osdorfer SV zumindest nicht chancenlos in das Kreispokal-Viertelfinale am Donnerstag (19 Uhr) gegen den amtierenden Pokalsieger TuS Jevenstedt. Dass ein Sieg eher unwahrscheinlich ist, ist dem Außenseiter natürlich bew...

