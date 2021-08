Fussball-Kreispokal : Barkelsbyer SV unterliegt Favorit Bargstedt im Elfmeterschießen – Viertelfinale am Sonntag

Der Kreisligist aus Barkelsby verschoss schon in der regulären Spielzeit einen Elfmeter. In Felde zog die SG Ecklernförde/Fleckeby mit 3:1 in die nächste Runde ein. Wittensee schied in Groß Vollstedt aus.

Barkelsby | Andreas Petersen hatte sich schon gedacht, dass seine Barkelsbyer Kreisliga-Fußballer mit dem Verbandsligisten aus Bargstedt mithalten können. Dennoch reichte es im Achtelfinale im Kreispokal Rendsburg-Eckernförde nicht zum Einzug in die nächste Runde. Im Elfmeterschießen waren die Bargstedter vom Punkt einfach sicherer. Das erwartet schwere Spiel bot...

