Fussball-Oberliga Nord : So erlebte der Eckernförder SV die Gruppen-Auslosung zum SHFV-Hallenmasters

In Malente wurden die Gruppen vom Hallenmasters des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands ausgelost. Der ESV trifft auf den SV Eichede, 1. FC Phönix Lübeck und Zweitligist Holstein Kiel.

Malente | Von leichten Gegnern kann man beim Hallenmasters des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands (SHFV) sowieso nicht reden, denn neben dem Eckernförder SV stehen nur noch zwei weitere Oberligisten im Teilnehmerfeld. Die anderen fünf Mannschaften spielen in der Regionalliga oder sogar wie Holstein Kiel in der 2. Liga. In Malente wurden jetzt die...

