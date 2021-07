Fussball-Testspiele : Junge Gettorfer Mannschaft besiegt Schinkel – TSV Altenholz verliert beim VfR Neumünster

Mit vielen ehemaligen A-Jugendlichen im Team gewann der GSC mit 3:0 gegen den benachbarten Verbandsligisten aus Schinkel. Oberligist TSV Altenholz unterlag beim VfR Neumünster mit 0:2.

Gettorf | Langsam wird es ernst für den Gettorfer SC. Die Spieler müssen zu einer guten Form finden, wollen sie am kommenden Wochenende beim Kreispokal-Finale gegen den TuS Jevenstedt in der Startelf stehen. Viele Möglichkeiten sich anzubieten, kommen nicht mehr. Am Donnerstagabend gab es aber nochmal eine Chance, denn der GSC testete recht spontan gegen den be...

