Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Nach Zoff in Schinkel: Mit diesen sechs Neuzugängen will Enis Hodaj den Abstieg verhindern

Am 6. März stand der neue Schinkeler Trainer erstmals beim 0:4 im Test beim Gettorfer SC II an der Seitenlinie. Den Abstieg aus der Verbandsliga will er verhindern und er plant langfristig mit dem FC erfolgreich zu sein.

Schinkel | Mit viel Selbstbewusstsein startet Enis Hodaj seine Aufgabe beim 1. FC Schinkel. Der 39-Jährige wurde Ende der ersten März-Woche als Nachfolger von Marcel Korn zum Trainer gemacht und soll den Abstieg aus der Verbandsliga Nord-Ost verhindern. „Ich muss ehrlich sagen, dass ich ein wenig überrascht war, vom aktuellen Zustand der Mannschaft. Aber wir wer...

