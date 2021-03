Antennen-Funkmast für LoRaWan : Smart City-Technologie in der Fleckebyer Dorfstraße

Die Schleswig-Holstein Netz AG will einen Funkmast für eine LoRaWan-Antenne aufstellen. Der Bauausschuss stimmte zu.

Fleckeby | Was in anderen Gemeinden teilweise kontrovers diskutiert wurde, stieß in der Gemeinde Fleckeby auf offene Ohren: der Antrag der Schleswig-Holstein Netz AG auf Aufstellung eines Funkmastes für den Betrieb des neuen Kommunikationstandards LoRaWan. Neuer Kommunikationstandard LoRaWan Unter Tagesordnungspunkt acht behandelte der Fleckebyer Bauaus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.