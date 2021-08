Demo und Kundgebung für Imland : Der Kampf um Imland geht in die nächste Runde: Jetzt sind die Bürger gefordert

Am 1. September geht es um den Erhalt der Imland-Standorte Eckernförde und Rendsburg: Demo um 17 Uhr im Skatepark Schulweg, Kundgebung um 18 Uhr an der Hafenspitze. Veranstalter bitten um Einhaltung der Corona-Regeln.

Eckernförde | Es war eine beeindruckende Geschlossenheit, mit der am 30. Juli über 200 Mitarbeiter der Imland-Klinik Eckernförde bis hinauf in die Chefarzt-Etage in einer aktiven Mittagspause für den Erhalt ihres Klinik-Standortes demonstrierten. Diese Botschaft dürfte auch bei den Verantwortlichen in Rendsburg, sowohl im Kreistag als Gesellschafterversammlung als ...

