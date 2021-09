Demo in Eckernförde : „Fridays for Future“ beteiligt sich am globalen Klimastreik

Die „Fridays for Future“-Gruppe Eckernförde demonstriert wieder und zieht am 24. September durch die Stadt. Es gibt eine Abschlussveranstaltung auf dem Rathausmarkt.

Eckernförde | Die „Fridays for Future“-Gruppe Eckernförde beteiligt sich am Freitag, 24. September, am globalen Klimastreik. Die Demonstration beginnt um 11 Uhr an der Hafenspitze. Danach geht es durch die Stadt, gegen 12.30 Uhr gibt es eine Abschlussveranstaltung mit Redebeiträgen am Rathausmarkt. „Fridays for Future“ setzt sich ein für konsequenten Klimaschutz, e...

