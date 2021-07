Dr. Thomas Wagner : Neue Impfaktion per Drive-In am Eckernförder Südstrand – diesmal mit Biontech

Zum zweiten Mal bietet der Betriebsarzt Dr. Thomas Wagner per Drive-In am Südstrand eine Impfaktion für jedermann an. Diesmal gibt es den Wirkstoff von Biontech. Geimpft wird im Auto.

Eckernförde | Die Drive-In-Impfung am Südstrand wird wiederholt: Am Wochenende, 10. und 11. Juli, steht Dr. Thomas Wagner wieder am Test-Drive-In von Daniel Spinler und bietet Impfungen für jedermann an – diesmal mit dem Wirkstoff von Biontech. Weiterlesen: Corona-Imfpung per Drive-In: 250 Leute holen sich Pieks durchs Autofenster Alles wie beim letzten Mal ...

