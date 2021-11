Mädchen in der Feuerwehr : Warum die Jugendfeuerwehr so wichtig für die aktiven Einsatzgruppen ist

Bei den aktuellen Jahrgängen der Mitglieder der Jugendfeuerwehren im Amt Schlei-Ostsee sind gleich viel Mädchen wie Jungen. Amtswehrführer Nis Juhl lobt die Jugendarbeit als ein Sprungbrett für Frauen in die Wehren.

Waabs | Susanne Blunck aus Sieseby war vor 30 Jahren die erste Frau in einer Freiwilligen Feuerwehr in Schwansen. Heute sind in den 19 Wehren des Amtes Schlei-Ostsee 100 Frauen aktiv. Lesen Sie dazu: Frauen in der Feuerwehr - Siesebyerin hat es vor 30 Jahren vorgemacht Eine hohe Zahl, wie Amtswehrführer Nis Juhl aus Waabs feststellt. „Ich möchte nicht m...

