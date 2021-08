Eckernförder Hafen : Regenbogen über der Holzbrücke: Frühes Aufstehen zahlt sich für Fotograf Ulrich Kleinfeld aus

Fotografen kennen auf der Jagd nach dem perfekten Motiv keine Müdigkeit. Und so zog es Ulrich Kleinfeld am Sonntagmorgen um kurz nach 6 Uhr bereits in den Hafen.

Eckernförde | Für Ulrich Kleinfelds alljährlichen Fotokalender fehlte noch ein Bild für den Monat August. „Also bin ich trotz des unbeständigen Wetters am Sonntagmorgen recht früh aufgestanden und zum Hafen gefahren. Und es hat sich mal wieder gelohnt“, sagt Kleinfeld, der auch Mitglied im Fotoclub Eckernförde ist. Weiterlesen: So gelang Wolfgang Schütt da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.