Fritz-Reuter-Schule Eckernförde : „Forschungsexpress“ macht Schulklassen zu Experimentier-Laboren

30 Experimente sollen den Schülern die Themen „Energie“ und „Kohlendioxid“ ganz praktisch näher bringen.

Eckernförde | Energie und Kohlendioxid sind in aller Munde. Ob es um den Klimawandel oder die Energiewende geht – ohne diese Begriffe geht nichts. Nur sind sie schwer zu greifen: Was bedeutet es, wenn Energie umgewandelt wird? Und ist Kohlendioxid tatsächlich nur ein „böses“ Gas? Dem gehen in Zukunft die Schüler der Fritz-Reuter-Schule auf den Grund, und zwar ganz ...

