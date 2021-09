Kurs auf Damp : Flugkörperschnellboot der norwegischen Marine in der Eckernförder Bucht

Die Flugkörperschnellboote der "Skjold-Klasse" gelten Medienangaben zufolge als die schnellsten Kriegsschiffe der Welt.

Eckernförde | Am 1. September nahm das Flugkörperschnellboot "Steil" der norwegischen Marine von Haugesund Kurs auf die Eckernförder Bucht. Es stoppte dort für einen kurzen Zwischenstopp an der Pier der Wehrtechnischen Dienststelle in Surendorf und steuerte danach für einen weiteren Zwischenstopp den Eckernförder Marinehafen an. Am Sonnabend verließ die "Steil" nun...

