Flohmarkt für gute Zwecke : Warum die Veranstalterinnen, Händler und Besucher nach dem Neustart hochzufrieden waren

Nach einer langen Corona-Unterbrechung haben Rosi Moltzen und Silke Jürgensen am Sonntag den Neustart ihres Flohmarkts für gute Zwecke auf dem Rathausmarkt gewagt. Am Eingang gab es zeitweise längere Schlangen.

Eckernförde | Es ist wieder Flohmarkt-Zeit in Eckernförde. Nach einem dreiviertel Jahr Corona-Zwangspause haben Silke Jürgensen und Rosi Moltzen am Sonntag wieder zum Feilschen und Kaufen auf den Rathausmarkt eingeladen. Allerdings stand auch der erste Flohmarkt in diesem Jahr ganz im Zeichen von Corona: Es waren nur 50 Stände und 70 Besucher zur gleichen Zeit zuge...

