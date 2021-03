Flens-Strandgut-Aktion : Reiche Ausbeute in Eckernförde: So viel sammelten 150 Helfer am Strand

Zum fünften Mal fand die Flens-Strandgut-Aktion statt. Erstmals wurde auch auf und unter Wasser gereinigt.

Eckernförde | Die Flens-Strandgut-Aktionen gehören seit Jahren zum Frühjahrsputz in Eckernförde. Am Sonnabend war es wieder soweit. Bereits im fünften Jahr begleitet die Eckernförder Touristik und Marketing GmbH (ETMG) die Strandreinigungsaktion der Brauerei an der Küste. Am Ende beteiligten sich fünf Vereine und viele Privatpersonen an der Aufräumaktion. Lesen ...

