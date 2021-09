Bürgerentscheid in Fleckeby : Bau oder nicht Bau? 1824 Fleckebyer haben am Sonntag beim Bürgerentscheid die Wahl

Am Sonntag ist Bundestagwahl. Parallel dazu gibt es in Fleckeby auch einen Bürgerentscheid über das geplante Baugebiet östlich der Krogkoppel.

Fleckeby | Die Spannung steigt in Fleckeby. Am Sonntag, 26. September, findet dort nicht nur die Bundestagswahl statt, zusätzlich wird auch über eine wichtige Frage der Dorfentwicklung abgestimmt: Wird das neue Wohngebiet östlich der Krogkoppel wie von der Gemeinde geplant umgesetzt oder wird diese Planung nicht weiter verfolgt, wie es die Bürgerinitiative in ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.