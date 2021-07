Fleckebyer Kultursommer : Große Konzertabend von Jeanette Hubert auf dem Bioland-Hof Nennecke

Endlich wieder Live-Musik: Das Aufatmen am Sonnabend in Götheby zum Auftakt der Fleckebyer Kultursommers überall greifbar - und inspirierte die Berliner Musikerin Jeanette Hubert zu einem mitreißenden Konzert.

Eckernförde | Gelungener Start in den Fleckebyer Kultursommer 2021. Alles stimmte perfekt: Das Wetter, der Ort, die Organisation, das Publikum und die Künstlerin Jeanette Hubert aus Berlin. Ein unvergesslicher Abend in Festival-Stimmung: Kein Wunder nach so langer Konzert-Abstinenz. Tolle Atmosphäre auf dem Bioland-Hof Nennecke Glücklich darüber, sich nach la...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.