Wohnhausbrand in Fleckeby : Vier Monate nach dem Brand – Stephan Weidner steht noch immer vor dem Nichts

Am 19. Juni ist das Einfamilienhaus des Fleckebyers abgebrannt. Die Kripo geht von Brandstiftung aus – Täter wurden bislang nicht gefunden. Der Zeitungsausträger will an gleicher Stelle ein neues Haus bauen.

Fleckeby | Vom Ruß schwarz gefärbte Balken, die Dachdämmung baumelt vereinzelt zwischen noch vorhandenen Dachpfannen, überall liegen Teile verbrannter Möbel. Was die Flammen nicht vernichtet haben, hat das Löschwasser der Feuerwehr zerstört. Und dann steht da, über vier Monate nach dem Brand – fast noch erhalten – der Kratzbaum der Katze, die gemeinsam mit ihrem...

