Fleckeby : Warum Jannes (11), Kian (11) und Sverre (10) Bürgermeister Röhl einen Brief übergeben

Die drei Jungen sowie ihre Freunde Maximilian, Moritz, Hennes, Bjarne und Marlow wünschen sich in ihrem Dorf eine Skatebahn. Der Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss unterstützt dieses Vorhaben.

