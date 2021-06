Wohnhausbrand in Fleckeby : In dem Feuer ist auch eine Katze verbrannt

Das Wohnhaus von Stephan Weidner wurde in der Nacht zu Samstag von einem Feuer zerstört. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Fleckeby | Stephan Weidner (43) war in dieser warmen Sommernacht gerade auf dem Weg nach Eckernförde in den Schulweg, um die zweite Ladung an Zeitungen zu holen. Die erste Tour auf Carlshöhe hatte der Zeitungsausträger, der unter anderem für den sh:z tätig ist, in der Nacht von Freitag auf Samstag bereits hinter sich, als er einen Anruf von einem seiner beiden M...

