Fleckeby : Premiere im Land: Grünes Licht für den Bürgerentscheid gegen den Bürgerentscheid

Die Kommunalaufsicht genehmigte am 28. Februar das Bürgerbegehren der Handwerksmeister Andreas Blötz und Carlo Schmidt. Die Fleckebyer werden zum Thema „Baugebiet östlich Krogkoppel“ am 8. Mai erneut an die Urne gerufen.

Fleckeby | Ruhig und unspektakulär ging es auf der Sitzung der Gemeindevertretung Fleckeby am Donnerstagabend zu, obwohl das Hauptthema viel Brisanz birgt, in der Gemeinde schon für viel Unruhe gesorgt hat und dadurch Geschichte in der Schleigemeinde geschrieben wird. Und so war es kein Wunder, dass das Interesse der Bürger am Donnerstag groß war: Alle Bänke in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.