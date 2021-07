Wohnhausbrand in Fleckeby : Brandopfer setzt 1000 Euro Belohnung zur Ergreifung des Täters aus

In der Nacht zum 19. Juni brannte das Haus von Zeitungsausträger Stephan Weidner ab. Die Kriminalpolizei geht jetzt von Brandstiftung aus.

Fleckeby | Mittlerweile betritt Stephan Weidner sein Haus in Fleckeby oder das, was davon übrig geblieben ist, wieder. Rußgeschwärzte Wände, von Löschwasser durchweichte Möbel, verkohlte Gegenstände erwarten ihn. Was nicht verbrannt ist, wurde durch das Löschwasser der Feuerwehren unbrauchbar gemacht. Lesen sie weiter: WOHNHAUS BRENNT IN FLECKEBY :Feuer...

