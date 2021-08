Eckernförde : Deswegen findet Fischer Mahrt oft nur noch angefressene Fischköpfe in seinen Netzen

Es gibt immer mehr Seehunde in der Eckernförder Bucht. Die Folge: Sie fressen den Fischern immer häufiger die Fische aus den Netzen. Jens-Peter Mahrt ist verärgert.

Eckernförde | Die Touristen und Tagesgäste reisen extra nach Eckernförde an, um den Seehund am Eckernförder Hundestrand zu bestaunen. Seit Tagen treibt er sich dort in der Ostsee herum. An Nahrung scheint es dem Tier nicht zu fehlen, ansonsten wäre es schon weiter gezogen. Die Urlauber freuen sich und sind glücklich, können sie doch jede Menge Fotos von dem Säugeti...

