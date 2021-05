Gettorf : Ersthelfer der Feuerwehr können jetzt noch schneller Leben retten

Durch eine Spende des Rotary Club Dänischer Wohld und der Kommune Gettorf kann die Freiwillige Feuerwehr für die medizinische Notfallhilfegruppe einen Notfallrucksack anschaffen.

Gettorf | Herzinfarkt, Schlaganfall, Unterzuckerung. Jeder kann in diese Lage kommen. Doch was ist, wenn alle Rettungswagen im Einsatz sind? In Gettorf und Umgebung kann dann auch schon einmal die Feuerwehr vor der Haustür stehen. Denn die Freiwillige Feuerwehr Gettorf ist eine von vier Freiwilligen Feuerwehren im Kreis, die auch erste medizinische Hilfe leiste...

