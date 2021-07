Hilfe für die Flutopfer : So hilft die Revensdorfer Firma „Trockendock“ Opfern im Katastrophengebiet

Inhaber Julian Burmeister lässt 50 Trocknungsgeräte nach Aachen liefern, von wo aus sie an Hausbesitzer in verschiedenen Orten an der Ahr verteilt werden. Seine Eltern Andrea und Uwe starten Dienstag in der Früh' um 3 Uhr.

Lindau / Revensdorf | Die Nacht von Montag auf Dienstag wird für Andrea (53) und Uwe Burmeister (57) kurz werden. Um 3 Uhr machen sie sich mit einem Sprinter samt Hänger von Revensdorf auf den Weg in das 600 Kilometer entfernte Aachen. Im Gepäck haben die Eltern von Julian Burmeister 50 Trocknungsgeräte, die für die Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr bestimmt sind. In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.