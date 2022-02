Rendsburg und Eckernförde : Finn Krieger übernimmt Leitung des Berufsbildungszentrums

Acht Jahre lang hat Jürgen Erwin das Berufbildungszentrum (BBZ) mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde geleitet, jetzt geht er in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Finn Krieger vom BBZ in Neumünster.

Rendsburg-Eckernförde | Das Berufsbildungszentrum (BBZ) mit den Standorten in Rendsburg und Eckernförde hat einen neuen Gesamtleiter: Finn Krieger (43) hat am 1. Februar Jürgen Erwin (65) abgelöst, der in den Ruhestand getreten ist. Lesen Sie auch: Neues Siegel verliehen: BBZ ist jetzt Schule ohne Rassismus und mit Courage Durch den Zusammenschluss sind wir wesentlich b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.