Heißer Abend in Eckernförde : Fackelumzug, Livemusik und Feuershow verwandeln den Kurpark in ein rockiges Lichtermeer

Am kommenden Sonnabend wird der Kurpark zum Lichtermeer. Es gibt Rockmusik mit "Buddha bei die Fische" und "Lunatix" zeigen ihre Feuershow. Wer möchte, kann vorher ab dem Hafen am Fackelumzug teilnehmen.

Eckernförde | Der Eckernförder Kurpark wird am kommenden Wochenende Schauplatz der „Lichtermeer“-Show. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr an der Holzbrücke im Innenhafen. Von dort aus startet ein Fackelumzug entlang der Strandpromenade bis zum Kurpark, an dem Besucher eigenverantwortlich teilnehmen können. Fackeln für den Umzug können vor Ort käuflich erworben ...

