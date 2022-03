Ukraine-Krieg : Feuerwehren und Ostseeklinik Damp schicken Hilfe für die Ukraine auf die Reise

Einen Spendentransport mit Verbandsmaterial, Antibiotika, Feuerwehrausrüstung, Windeln und Babynahrung haben die Freiwilligen Feuerwehren im Amt Schlei-Ostsee und die Ostseeklinik Damp für die Ukraine losgeschickt.

Damp | Die Not bei den Menschen in der Ukraine ist groß. Für die Freiwilligen Feuerwehren im Amt Schlei-Ostsee war sofort klar, dass sie feuerwehrtechnische Ausrüstung aus den Wehren zusammen tragen würden, um damit Hilfe auf den Weg in die Ukraine zu schicken. Lesen Sie weiter: So möchte der Waabser Julius Frank seinen Freunden in der Ukraine helfen Als Nis ...

