Rieseby : Sturmtief Daniel wirbelt Trampolin durch die Luft - Feuerwehren im Einsatz

Amtswehrführer Nis Juhl registrierte nur wenige Einsätzen in Folge des Sturms Daniel im Amt Schlei-Ostsee. In drei Fällen mussten Bäume von Straßen geräumt werden. In Rieseby hatte sich ein Trampolin losgerissen.

Rieseby | Mit dem Sturmtief Daniel rollte der erste größere Sturm über die Region. Von Mittwochnachmittag bis Donnerstagnacht waren die Feuerwehren im Amt Schlei Ostsee im Einsatz. „Insgesamt war es relativ ruhig“, berichtet Amtswehrführer Nis Juhl. Er registrierte drei größere Einsätze, wo es für die Einsatzkräfte „Baum auf der Straße“ hieß. Drei Wehren räumten...

