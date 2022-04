Feuerwehreinsatz : Aufmerksame Nachbarn verhindern Hausbrand in Waabs

Nachbarn haben am Freitagabend ein Feuer am hölzernen Anbau eines Einfamilienhauses bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Nur so konnte ein größerer Brand verhindert werden.

Waabs | Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass ein Feuer in Waabs am Freitagabend verhältnismäßig glimpflich ausgegangen ist. Gegen 21.15 Uhr bemerkten Anwohner in der Straße „Gast“ ein Feuer unmittelbar an einem hölzernen Anbau eines Einfamilienhauses. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr und informierten die Bewohner des Hauses. Lesen Sie auch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.