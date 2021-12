Feuer beim SIEZ-Verein Kosel : Brand vernichtet Zirkuswagen - Kleine Schleischule mit Karl Walther verliert Zuhause

Der Zirkuswagen mit der kleinen Schleischule des Vereins Schleiinformations- und Erlebniszentrum (SIEZ) brennt ab. Ebenso eine Jolle. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Kosel | Der Verein Schleiinformations- und Erlebniszentrum (SIEZ) hat einen Totalschaden erlitten. In der Nacht von Freitag, 3., auf Sonnabend, 4. Dezember, brannte ein von Vereinsmitgliedern ausgebauter Zirkuswagen auf einer Koppel in der Straße Königsburg an der Schlei ab. Nach Angaben der Polizei muss der Brand zwischen 19 Uhr und 9 Uhr ausgebrochen sein. E...

