Feuer in Guckelsby : Vier Feuerwehren aus Sieseby, Rieseby, Zimmert und Winnemark retten Gebäude nach Kabelbrand

Die Feuerwehrleute konnten den Brandherd Montagnacht auf das Stallgebäude begrenzen, so dass die Wohnungen nur geringe Schäden davongetragen haben, sagt Wehrführer Jörg Albrecht.

Thumby | Nach einem Feuer vor dem Heizungsraum in einem Gebäude auf einem Hof in Guckelsby in der Gemeinde Thumby konnte die Freiwillige Feuerwehr Sieseby Montagnacht zusammen mit den Feuerwehren Rieseby, Zimmert und Winnemark das Gebäude retten. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer um 21.04 Uhr nach einem technischen Defekt ausgebrochen, teilte Siesebys We...

