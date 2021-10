Großfamilie in Eckernförde : Ruby ist da: Jasmin und Matthias Wenger haben ihr zehntes Kind bekommen

Jasmin Wenger ist seit 15 Jahren in Elternzeit, jetzt hat sie ihr zehntes Kind bekommen. Die Familie schwört auf das einzigartige Begleit-Beleghebammen-System an der Imland-Klinik in Eckernförde.

Eckernförde | Bereits im Hausflur wird der Besuch von Halloween-Deko empfangen. An Decke und Wänden der Wohnung von Familie Wenger hängen bunte Girlanden, Luftschlangen und Luftballons. Ein Teil des Zimmers ist zu Ehren von Ruby geschmückt, dem jüngsten Mitglied der nun zwölfköpfigen Familie. Weiterlesen: Neun Kinder und fast kein Chaos – der Alltag einer Großfa...

