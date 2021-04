Falsch positive Testergebnisse : Beeinflussen bestimmte Nahrungsmittel kurz vor einem Corona-Schnelltest die Ergebnisse?

Ein falsch positives Testergebnis bei der Corona-Schnelltestaktion reiht sich in Erfahrungswerte ein.

Eckernförde | Rund 400 Menschen haben sich am Ostersonnabend bei der großen Corona-Schnelltestaktion der Eckernförder Corona-Hilfsorganisation (EckCHO) in der Pestalozzischule testen lassen. Zwei Testergebnisse waren positiv, das heißt, es wurde eine Infektion mit Covid-19 festgestellt. Das Team um Initiator Dr. Ulf Ratje hatte die beiden Testpersonen daraufhin is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.