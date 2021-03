Fridays for Future Eckernförde : Klimastreik auf Fahrrädern: „Keine leeren Versprechungen mehr“

Rund 30 Teilnehmer hielten am Freitag bei einer Fahrraddemo den Verkehr auf. Ihre Forderungen: eine bessere Umweltpolitik

Eckernförde | Es ist der siebte globale Klimastreik, der am Freitag auf der ganzen Welt stattfindet. In Eckernförde nahmen der Schüler Franziskus Schade und die Studentin Liv Dahl die Organisation einer Fahrraddemo am Morgen in die Hand. „Dies ist unsere erste Fahrraddemo seit September 2020, im Dezember gab es allerdings zwei Mahnwachen“, erzählt Liv Dahl. Weit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.