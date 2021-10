Fledermäuse in Eckernförde : Baumfällungen der Bahn an der B76: Sägestopp wegen eines fehlenden Gutachtens

Die Bahn führt zurzeit Fällarbeiten an ihrer Strecke neben der B76 durch. Weil ein Artenschutz-Gutachten fehlte, wurden die Arbeiten am Donnerstag unterbrochen. Hier leben über 250 Fledermäuse, darunter auch bedrohte Arten.

Eckernförde | Arbeitsstopp an der B76: Nachdem am Mittwoch Fällarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Domstag und Seegarten begannen, wurden sie schon am Donnerstagvormittag für einige Stunden wieder gestoppt. Der Grund: Es hatte kein artenschutzrechtliches Gutachten gegeben, dabei leben dort seltene Fledermausarten. Weiterlesen: Kampf um jede einzelne Fledermaus ...

