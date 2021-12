Kirchengemeinde Bündsorf : Evangelisten aus Ton finden ein neues Zuhause in Bünsdorf

Hergestellt für eine Kirche im polnischen Wygoda werden vier Evangelisten aus Ton der Keramikerin Inke Lerch am 2. Adventssonntag im Gottesdienst der Kirchengemeinde Bünsdorf vorgestellt. Sie stehen nun unter der Kanzel.

Bünsdorf | Matthäus, Markus, Lukas und Johannes haben in der St. Katharinenkirche in Bünsdorf Verstärkung bekommen. Die vier Evangelisten, die auf der Kirchenkanzel abgebildet sind, gibt es jetzt auch als Tonfiguren. Am zweiten Adventsonntag, 5. Dezember, um 10 Uhr werden sie im Rahmen eines Gottesdienstes der Gemeinde vorgestellt. Lesen Sie auch: Schmiedekun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.