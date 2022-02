Ukraine-Krieg : Deshalb ist eine Estin in Dörphof froh, dass das Baltikum in der Nato ist

Seit 2005 lebt Merle Klein in Dörphof. Die gebürtige Estin schaut mit Sorge auf den russischen Überfall auf die Ukraine und steht in Kontakt zu ihren Freunden in der Heimat. Sie ist froh, dass Estland in der Nato ist.

Dörphof | Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine erfasst die Angst auch Menschen in den anderen ehemaligen sowjetischen Republiken, vor allem im Baltikum. Merle Klein stammt aus Estland und kam 2005 nach Deutschland. „Angesichts der Tatsache, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 laut Putin ein Ausrauben Russlands war und der russische Präsident immer...

