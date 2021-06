Amt Hüttener Berge : Viel Licht und Luft für das neue Bürgerbüro

Der Bauantrag für den Erweiterungsbau in Groß Wittensee liegt jetzt beim Kreis. 2023 soll das Gebäude bezugsfertig sein.

Owschlag | Die Planungen für den Erweiterungsbau der Amtsverwaltung Hüttener Berge in Groß Wittensee sind auf der Zielgeraden. Der zuständige Architekt Per Christiansen stellte dem Amtsausschuss in seiner Sitzung am Montag in der Owschlager Sporthalle den Planungsstand vor. Der Bauantrag liegt dem Kreisbauamt seit April vor, mit der Baugenehmigung wird spätesten...

