Kreis Rendsburg-Eckernförde : Christian Netz und Christiane Buhl bilden die erste Doppelspitze der SPD im Kreis

Beim Kreisparteitag der SPD wurden nach einer Satzungsänderung erstmals zwei gleichberechtigte Vorsitzende gewählt. Christiane Buhl aus Nortorf und Christian Netz aus Waabs führen den Kreisverband nun als Doppelspitze.

Rendsburg | Die SPD im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat erstmals eine Doppelspitze gewählt. Der Kreisparteitag änderte dafür in seiner Sitzung am Wochenende zunächst seine Satzung. Zur ersten gleichberechtigten Doppelspitze wurden mit jeweils über 90 Prozent Zustimmung Christiane Buhl (40) aus Nortorf und Christian Netz (42) aus Waabs von den Mitgliedern gewählt. C...

