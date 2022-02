Bilanz der Wochenendstürme : Unruhige Nächte und große Sturmschäden in der Region: In Haby fliegt das halbe Dach weg

Die drei Sturmtiefs Ylenia, Zeynep und Antonia haben am Wochenende in der Region Eckernförde für erhebliche Schäden gesorgt. Besonders betroffen: Ein Resthof in Haby, dort holte der Sturm fast das halbe Dach vom Haus.

Eckernförde / Haby | Drei Sturmtiefs am Stück haben in Eckernförde und der Region erhebliche Schäden verursacht. Ylenia, Zeynep und Antonia haben nicht nur zahlreiche Bäume umstürzen lassen, sondern auch zum Teil hohe Gebäudeschäden verursacht. Die Wassermassen taten ein Übriges und setzten Freiflächen und zum Teil auch Keller unter Wasser. Lesen Sie weiter: Mit Video:...

