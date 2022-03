Goosefeld : Interkommunales Gewerbegebiet: Im Juni könnte die Erschließung beginnen

Die Firma „punker“ aus Eckernförde hat bereits eine 4,5 Hektar große Fläche erhalten. Laut Planung sind noch 14 weitere Grundstücke zu vergeben. Sechs Unternehmen haben bereits eine mündliche Zusage erhalten.

Goosefeld | Noch ist es ruhig auf dem großen Acker an der B203 in Goosefeld. Zwischen den Straßen „Ravenshorst“ und „Katzheide“ könnten aber schon bald die Bagger anrollen. Im Juni soll die Erschließung des interkommunalen Gewerbegebiets der Gemeinde Goosefeld und der Stadt Eckernförde beginnen. Die Ausschreibung für die Erschließungsarbeiten könnte noch in diese...

