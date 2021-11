Altstadtverein Eckernförde : Mit offenen Augen durch die Altstadt: Warum es so wichtig ist, das historische Stadtbild zu erhalten

Der Altstadtverein will sich mit nach der Corona-Pause mit neuem Schwung wieder stärker in die öffentliche Diskussion einbringen. Nächsten Montag findet ein erstes Treffen für alle Interessierten in der BBS statt.

Eckernförde | Die Arbeit im Verein zur Erhaltung der Eckernförder Altstadt nimmt mit einem teilerneuerten Vorstand nach der Corona-Zwangspause wieder Fahrt auf. Dabei wiegt der Verlust des verstorbenen Aktivpostens und Schriftführers Wolfram Splittgerber besonders schwer. Die Mitglieder wählten Dagmar Howe zu seiner Nachfolgerin. Howe lebt seit zwei Jahren in Ecker...

