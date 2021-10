Sanierungsfall in Eckernförde : Der historische Kaiserhof soll ein modernes Wohnquartier mit Ostseeblick werden

Was viele nicht mehr erwartet hatten, könnte jetzt Wirklichkeit werden: der marode, historische Kaiserhof am Borbyer Ufer soll saniert werden. Architekt Stephan Urbau stellte jetzt die Pläne im Gestaltungsbeirat vor.

Eckernförde | Der marode Kaiserhof im Vogelsang am Borbyer Ufer soll saniert und soweit wie möglich wieder in seinen historischen Bauzustand versetzt werden. Wie dem einst prunkvollen Hotel mit kaiserlichem Namen wieder neues Leben eingehaucht werden soll, erläuterte der Stadtplaner, Architekt und Partner im Kieler Büro Zastrow + Zastrow, Stephan Urban, am Dienstag...

